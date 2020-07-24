إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات على صادراتها

طالبت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة برفع عقوبات على صادرات بلادها.

ونقلت "رويترز" عن لايا، قولها: "يجب على الولايات المتحدة رفع عقوبات على صادرات إسبانيا بعد أن تحركت إيرباص لقبول دفع أسعار فائدة أعلى على قروض حكومية أوروبية في مسعى لتسوية نزاع بمنظمة التجارة العالمية مع الولايات المتحدة".

وقالت على حسابها على تويتر، اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي امتثل، لم يعد هناك سبب لفرض عقوبات أمريكية على الصادرات الأوروبية، نطالب برفع العقوبات على المنتجات الإسبانية".

يذكر أن إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، عرضت خطوة وصفتها بأنها نهائية، وذلك لوقف حرب تجارية عبر الأطلسي بشأن دعم للطائرات بمليارات الدولارات.

وأعلنت إيرباص، في بيان لها، موافقتها على دفع أسعار فائدة أعلى لقروض حكومية تلقتها من فرنسا وإسبانيا لتطوير طائرتها إيه350، التي دخلت الخدمة في 2015، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكدت إيرباص: "بهذه الخطوة النهائية، تعتبر إيرباص نفسها ملتزمة تماما بأحكام منظمة التجارة العالمية"، فيما لم يذكر البيان تكلفة المدفوعات الإضافية، التي ستصبح مستحقة الدفع، حين يتم تسليم الطائرة في الخارج.

يشار إلى أن إخفاق الاتحاد الأوروبي في سحب الدعم لإيرباص بالكامل، تسبب في موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض عقوبات أمريكية بدأت من أواخر العام الماضي على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.