ترامب يعرب عن استيائه من تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، اليوم الجمعة، وبحثا مسألة تحويل متحف "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.

ووفقا لصحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، أعرب ترامب عن استيائه من تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، متهما السلطات التركية بانتهاك حرية الأقليات الدينية في البلاد.

ومن جانبه، كتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تغريدة على "تويتر": "كما أخبرت رئيس الأساقفة فلبادوفوروس اليوم، ستقف أمريكا صامدة مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لتبقى آيا صوفيا متاحة ومصدر إلهام وتفكير لكل شخص من كل دين".

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 23, 2020

يذكر العديد من الكنائس العالمية كانت قد أطلقت دعوات لإعلان حداد عام في الكنائس، اليوم الجمعة، وذلك احتجاجًا على تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد وإقامة أول صلاة فيه اليوم.