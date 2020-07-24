الخارجية الإيرانية : طهران تحذر من رد حازم على تعرض طائرتها لتهديد المقاتلات الأمريكية

أكدت إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التحركات المعادية الأمريكية، وستتخذ ردا حازما وقويا في الوقت والمكان المناسب تجاه التعرض لطائرة "ماهان" في السماء السورية يوم أمس.

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، اليوم الجمعة: "هذا التصرف ينتهك الملاحة الدولية ويخل بالسلام والأمن الإقليميين".

وأضاف موسوي: "وجود القوات الأمريكية في سوريا والتحركات الجوية لمقاتلاتها في الأجواء السورية غير قانوني"، محذرة من أي مغامرات جديدة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني.

وتابع: "إن استقرار وأمن منطقة غرب آسيا يجب ألا يكون لعبة للانتخابات الأمريكية".

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري.

ومن جانبها أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".