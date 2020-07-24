مستشار البيت الأبيض لشؤون كورونا يثير الجدل بسبب كمامته... صورة

أثارالدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض لشؤون كورونا، جدلا بعد أحدث ظهور له في إحدى مباريات البيسبول.

وظهر فاوتشي، وهو أيضا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، مبتسما دون وضع الكمامة الواقية وهو في مدرجات مباراة بين فريق مواطني واشنطن ونيويورك يانكيز.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الدكتور فاوتشي، مؤكدين بأن شخصا في منصبه لابد وأن يكون مثالا يحتذى به في اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا القاتل.

Dr. Fauci should be setting a better example.



Photo: Alex Brandon/AP pic.twitter.com/qUhxQ4nBTx — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 24, 2020

وكان فاوتشي، قد استبعد في حديث له يوم الأربعاء الماضي، احتمالية القضاء على الفيروس التاجي بشكل نهائي.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال فاوتشي، إنه بينما لن يختفي الفيروس، فمن الممكن أن يعمل قادة العالم ومسؤولو الصحة العامة على الحد من تأثيره إلى "مستويات منخفضة".

وقال: "الجمع بين تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية، ولقاح جيد، والذي آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر أننا سنحصل عليه، يمنحنا السيطرة المطلوبة، سواء كان هذا العام أو العام المقبل، لكن حقًا لا أعتقد أننا سنقضي على الفيروس".

وتتعارض تصريحات فاوتشي مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كرر ادعاءه، مساء الثلاثاء، بأن الفيروس سيختفي، رغم تحذيرات من خبراء، بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن إصابات ووفيات "كوفيد 19" قد ترتفع هذا الخريف.