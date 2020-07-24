رجال الإطفاء يخمدون حريقا كبيرا في اليونان... فيديو

وأججت النيران رياح قوية، بحسب وكالة الأنباء اليونانية، مشيرة إلى أنها أجلت وقائياً سكان ثلاث قرى مجاورة، ومؤسسة لرعاية المعوقين ومخيما صيفياً للأطفال.

Bomberos combaten un incendio forestal en #Grecia pic.twitter.com/wjAh1jSdvg — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 24, 2020

وبحسب مقطع فيديو لوكالة "رويترز"، يظهر رجال الإطفاء بمساعدة مروحيات وطائرات خاصة تابعة لجهاز الإطفاء، يعملون على احتواء الحريق.

يذكر أنه، وبحسب وسائل إعلام، لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية حتى الآن.