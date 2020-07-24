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    الجيش الإسرائيلي يعزز الحالة الدفاعية وسط توتر على الحدود مع لبنان

    © REUTERS / AMIR COHEN
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    تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية حركة نشطة للطائرات الإسرائيلية المُسيرة (دون طيار)، كما قلل الجيش الإسرائيلي من تحرك دورياته العسكرية على طول الحدود مع لبنان، للحيلولة دون استهدافها من جانب "حزب الله" اللبناني، وذلك ردا على مقتل أحد أفراده في سوريا في غارة جوية نسبت إلى إسرائيل قبل أيام عدة.

    القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "في أعقاب تقييم الوضع من جيش الدفاع، ووفقًا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، سوف تتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية بهدف تعزيز حالة الدفاع في الحدود الشمالية. بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان. كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية".

    وأضاف أدرعي: "وفقًا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، سيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية. كما أنه في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية، بالتنقل على المحاور، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار".

    وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع يبذل جهودا في مهمة الدفاع عن سكان الشمال ويبقى في جهوزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو". وتابع أدرعي بالقول إن "جيش الدفاع يعتبر دولة لبنان مسؤولة عمّا يحدث داخل أراضيها".

    علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
    © AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT
    تقديرات الجيش الإسرائيلي: حادثة الجولان ليست ردا من "حزب الله"
    وعقد قائد المنطقة الشمالية، اليوم، لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال، وأكد أن الجيش يستعد لمجموعة من السيناريوهات، ويجري تقييما متواصلا للوضع وسيواصل الاستعداد لأعمال دفاعية وعملياتية وفق الحاجة.

    وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا في اليومين الماضيين توتراً، حيث تخشى إسرائيل من رد "حزب الله" اللبناني على مقتل أحد أفراده في غارة جوية شنتها إسرائيل ونفذت في سوريا (وفقا للمصادر)، دون أن تؤكد أي مصادر رسمية مسؤوليتها عن هذه الغارة. حيث رصدت حركة نشطة للطائرات الإسرائيلية المُسيرة وهي ترصد وتتابع اي تحركات من قبل عناصر "حزب الله" من داخل الأراضي اللبنانية. كما شوهدت طائرة عامودية تابعة لقوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة وهي تحلق فوق المنطقة الحدودية في مهمة رصد ومراقبة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, دوريات أمنية, لبنان, الحدود, إسرائيل
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