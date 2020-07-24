قواعد صحية جديدة تلزم البريطانيين بارتداء أقنعة الوجه

كما تتطلب زيارة مكاتب البريد ومراكز التسوق والمرور عبر محاور النقل من الأشخاص ارتداء أقنعة الوجه، بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وفي حال عدم الالتزام بالقواعد الجديدة، ستكون هناك غرامة مقدارها 100 جنيه إسترليني، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء البريطانية.

From today in England, you must wear a face covering in shops, transport hubs, and on public transport.



Exemptions include young children, people with breathing difficulties and people living with a disability.



Find out more here: https://t.co/6Jltlo0YDy pic.twitter.com/R40HdnuyN9 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2020

​من جهته، قال وزير الصحة والرعاية مات هانكوك: "إنه وبينما ننتقل إلى المرحلة التالية من تخفيف القيود، من المهم أن نواصل التسوق بأمان حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من صناعة التجزئة هذا الصيف، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع لعب دورهم في مكافحة الفيروس باتباع القواعد الجديدة".

وأعلنت بريطانيا مؤخرا أنها ستوقف التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا، وأكت على أن القرار جاء بعد أن أمرت الحكومة بمراجعة حساب البيانات بشأن المخاوف التي ربما تكون مبالغ فيها.

وقال أكاديميون، إن الطريقة التي تحسب بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة تفشي الأمراض المعدية، الأرقام تعني أنها قد تبدو أسوأ من بلدان أخرى في المملكة المتحدة.