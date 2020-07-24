طهران تصف اقتراب مقاتلة أمريكية من طائرة ركاب إيرانية بـ"التصرف الإرهاب والعدواني"‎

أكدت طهران أنها قدمت شكوى رسمية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، واصفة اعتراض المقاتلة الأمريكية لطائرة مدنية إيرانية فوق الأراضي السورية بأنه "تصرف إرهابي وعدواني".

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالمخاطرة بوقوع كارثة لطائرة ركاب مدنية.

وكتب ظريف على تويتر:" الولايات المتحدة تحرشت بطائرة ركاب مدنية في رحلة منتظمة، ما عرَّض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر بزعم حماية قواتها المحتلة.. يجب وضع حد لهذه الأفعال الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة".

U.S. illegally occupies territory of another State and then harasses a scheduled civil airliner—endangering innocent civilian passengers—ostensibly to protect its occupation forces.



Audacity to compound lawlessness upon lawlessness



These outlaws must be stopped before disaster. — Javad Zarif (@JZarif) July 24, 2020

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تلك المواجهة ربما تكون مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:"يجب ألا يصبح أمن غرب آسيا لعبة في الحملة الانتخابية الأمريكية" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضاف "إيران لن تترك أي خطوة عدائية ضدها تمر دون حساب وسترد بحسم وبشكل مناسب على أي خطوة غير عقلانية في الوقت المناسب".

هذا ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النقل محمد إسلامي قوله، "إن طهران قدمت شكوى رسمية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ووصفت واقعة، أمس الخميس، بأنها تصرف إرهابي وعدواني".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائبة الرئيس للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، قولها إن "التفسيرات المقدمة حتى الآن لا تقدم تبريرًا، وغير مقنعة".

وأضافت أن "التحرش بطائرة ركاب فوق أراضي دولة ثالثة هو انتهاك واضح لأمن الطيران وحرية الطائرات المدنية".