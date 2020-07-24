طائرات هليكوبتر إسرائيلية تهاجم أهدافا في جنوب سوريا

قصفت مروحيات حربية إسرائيلية عدة أهداف في منطقة القنيطرة داخل سوريا تابعة للجيش السوري، اليوم الجمعة، وذلك ردا على إطلاق نار في الطرف السوري لخط وقف اطلاق النار في الجولان المحتل.

القدس - سبوتنيك. وقال آفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف أدرعي "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

وأكد أدرعي على أن "جيش الدفاع يعتبر النظام السوري مسؤولا لعملية اطلاق النار اليوم وسيواصل الرد بتصميم على أي مساس بسيادة دولة إسرائيل".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مصدرا عسكريا أعلن أن "العدو الإسرائيلي اعتدى قبيل منتصف الليلة على ثلاث نقاط في الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين واندلاع حرائق في الأحراج".

وقال المصدر إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م/د ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة".

وأضاف المصدر إن الاعتداء "أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة واندلاع بعض الحرائق في الأحراج".