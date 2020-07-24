الصين تقدم مليار دولار لكل دولة ترغب في شراء لقاح كورونا

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن قرض قيمته مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للحصول على لقاح "كوفيد 19"

وبحسب شبكة "سي إن إن"، جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية، يوم الأربعاء، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية.

وجاء في البيان: "قال وزير الخارجية الصيني إن اللقاح الذي تم تطويره في بلاده سيكون منفعة عامة للعالم، وأن بلاده ستخصص قرضًا بقيمة مليار دولار لدعم الوصول للقاح من قبل دول المنطقة".

وخلال إفادة صحفية يومية، مساء الخميس، شكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الصين بعد الإعلان عن القرض.

وقال: "نحن ممتنون للغاية للصين. تتذكرون أنني تحدثت مع الرئيس الصيني عبر الهاتف وطلبنا منه الدعم بالمعدات الطبية، وكانت هناك العديد من طائرات المساعدة القادمة من الصين".

وأضاف أوبرادور: "كان هناك دائما ما يكفي من المعدات والأدوية والآن هناك هذا العرض".

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، تسجيل 6019 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات في البلاد إلى 362274 وحالات الوفاة إلى 41190 حالة .