البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366. فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و592281 شخصا من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.