خلع باب قنصلية الصين "عنوة" في هيوستن الأمريكية

وذكرت الوكالة، مساء الخميس أن رجالا من الحكومة الأمريكية على ما يبدو شوهدوا يفتحون بابا خلفيا بالقنصلية عنوة بعد وقت وجيز من تطبيق أمر إغلاق القنصلية.

وقالت الوكالة إنهم رفضوا الإجابة عن أسئلة صحفيين الذين كانوا في المكان، حول هويتهم، لكن الوكالة أشارت إلى أن المجموعة نفسها شوهدت خلال إقفالها الباب الأمامي للقنصلية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، صباح الجمعة، أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق القنصلية العامة في تشنغدو، ردا على طلب واشنطن إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أبلغت وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية السفارة الأمريكية صباح يوم 24 يوليو/تموز بأن الصين قررت إلغاء ترخيص عمل القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو، كما طلبت بشكل محدد وقف أي عمل ونشاط للقنصلية العامة".

يشار إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترا بسبب تايوان. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.