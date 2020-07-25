المكسيك تسجل أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وسجلت المكسيك حتى الآن 378285 حالة إصابة و42645 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.