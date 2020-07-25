ترامب يعترف بندمه بشأن تغريداته

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشعوره أحيانا بالندم على التغريدات التي ينشرها على "تويتر"، معترفا أن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون "مندفعا" على حد تعبيره.

وجاء إدلاء ترامب بهذا الاعتراف خلال مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس" ديف بورتنوي، وهو اللقاء الذي تحدث فيه أيضا عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول ما قام بنشره، قال ترامب: "في كثير جدا من الأحيان".

Dave "Walter Cronkite" Portnoy Interviews Donald Trump at the White House https://t.co/vl4EnNZgPK — Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 24, 2020

وأوضح ترامب أن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الإنترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين، مشيرا إلى أنه قد يستفيد من التعامل بشكل أكثر حذرا.

ويرى ترامب أن إعادة التغريد فى الغالب ما تسبب لك المشاكل، مشيرا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

وكان موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، قد حذف تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأرجع تويتر سبب إزالة التغريدة إلى أنها كانت تحتوي على صورة لا يملك الرئيس حقوق الطبع والنشر الخاصة بها.

وكتب "تويتر" بدلا من التغريدة التي نشرت بتاريخ (30 يونيو/حزيران)، رسالة مفادها "تمت إزالة هذه الصورة استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الطبع والنشر".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن التغريدة تمت إزالتها بعد شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر من صحيفة نيويورك تايمز، التي تمتلك حقوق الصورة، وفقا لرويترز.