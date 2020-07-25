وسائل إعلام: البنتاغون يدرس جسما طائرا غامضا تحطم

خلال البحث، اتضح أن الجسم مصنوع من مواد من أصل خارج الأرض.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون يعقد اجتماعات سرية منذ عام 2007 مع منظمة تحديد التهديدات الجوية الفضائي شبه الأسطورية (AATIP) (Advanced Aerospace Threat Identification Program)، التي تدرس الأجسام الغامضة.

وبحسب الصحيفة، فإن المنظمة تتألف من علماء وسياسيين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين وممثلين لشركات الطيران.

في هذه الاجتماعات، من المفترض أن تتم مناقشة أدلة الجيش الأمريكي على وجود أجسام طائرة غامضة. على سبيل المثال، قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق لويس إليزوندو، والسيناتور هاري ريد والعالم إريك ديفيس للصحيفة إنهم شاركوا في مثل هذه الاجتماعات.

وفقا لهم، وجد الأمريكيون حطام جسم طائر مجهول وتمكنوا من دراسته. في إطار البحث، اتضح أن الجسم مصنوع من مواد من أصل خارج الأرض. وشكك بعض الباحثين وجهة النظر هذه، وقالوا إن الجسم ليس بالضرورة مصنوعًا على كوكب آخر. وفقا لهم، غالبًا ما تحدث ظواهر غير مفهومة في البداية في وقت لاحق يتم إيجاد تفسيرًا عقلانيًا "أرضيًا" لها، وفقا للصحيفة.