الخبراء يشرحون ظهور "سفن الأشباح" لكوريا الديمقراطية قبالة سواحل اليابان

وقد لوحظ ظهور "سفن الأشباح" قبالة السواحل اليابانية لسنوات عديدة. في عام 2017، زاد هذا بشكل غير مسبوق – وصل أكثر من 100 قارب مع 35 جثة على متنها إلى الشاطئ، وهو ما يمكن تفسيره بسبب الطقس السيئ والحالة السيئة للسفن الكورية الشمالية.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء في Global Fishing Watch أن صناعة صيد الأسماك الصينية هي المسؤولة عن ظهور "سفن الأشباح". بناءً على بيانات الأقمار الصناعية حول حركة السفن في شمال شرق آسيا في الفترة من 2017 إلى 2018 ، خلص الباحثون إلى أن سفن الصيد الصينية دخلت مياه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مما أدى إبعاد قوارب الكوريين ذات التجهيزات الضعيفة.

ونتيجة لذلك، أُجبر الصيادون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانتقال من شواطئهم إلى مياه روسيا واليابان.

في العام الماضي، أنشأت اليابان مفرزة مصممة للاستجابة بسرعة لظهور القوارب من كوريا الشمالية في المنطقة البحرية للبلاد. يتمركز فريق خفر السواحل في محافظة أوموري في شمال جزيرة هونشو، حيث عادة ما يظهر حوالي 50 قاربًا خشبيًا من كوريا الشمالية بمحركات معطلة في غضون عام.