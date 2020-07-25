بيان من البيت الأبيض بعد قرار الصين بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو

دعا البيت الأبيض، مساء أمس الجمعه، السلطات الصينية إلى "النظر في أفعالها الخبيثة، بدلا من الرد بالمثل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي ، إن "الولايات المتحدة قررت إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

وأفادت بأن "الحزب الشيوعي الصيني يستخدم منذ سنوات طويلة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية لتحقيق مكاسب تجارية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إثر تسبب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين بوقوع إصابات ووفيات بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.

وفي 21 يوليو/ تموز، أمرت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعد تلقيها معلومات عن إتلافها وثائق خارج مبنى القنصلية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إلغاء ترخيص القنصلية الأمريكية في تشنغدو، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.