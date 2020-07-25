روحاني: الشعب الايراني لن يركع والوباء قد يستمر للعام المقبل

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، بالشعب الإيراني، مشيرا إلى أنه خلال عامين ونصف العام من الحظر الأمريكي وخمسة أشهر من مواجهة فيروس كورونا، أثبت الشعب أنه صامد في مواجهة الضغوط ولن يركع لها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس الإيراني قوله أن "الشعب منذ أكثر من خمسة أشهر يعاني من فيروس كورونا وأكثر من عامين يتعرض لأقسى أنواع الحظر الأمريكي، ولكنه صامد وبكل قوة".

وتابع "الشعب عانى من مشاكل اقتصادية وكذلك بالنسبة للقضايا الصحية والتباعد الاجتماعي كل ذلك جعل الشعب أكثر تحملا وصلابة".

وعن الموجة الثانية لتفشي كورونا في إيران والعالم، أكد الرئيس أن "اللجنة الوطنية وضعت خطتين رئيسيتين لاحتواء هذا المرض في مرحلته الجديدة، الأولى تنص على إلزام المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة المسقفة ومراكز العمل مع اتباع كامل التعليمات الصحية، والثانية حظر التجمعات وإقامة مراسم الفرح والحزن والضيافات داخل البلاد".

وتابع روحاني "انتشار المرض سيستمر حتى نهاية العام وربما يتواصل في العام القادم أيضا، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذا المرض، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا".