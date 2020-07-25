"يضم مقار قادة الحرس الثوري".. إيران تكشف تفاصيل انفجار العاصمة

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تفاصيل الحريق الذي اندلع، أمس الجمعه، بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، عن نائب رئيس شرطة طهران، حميد هداوند، قوله، إن "ماسا كهربيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران"، نافيا أن "يكون الحريق ناجما عن انفجار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن "اندلاع حريق جديد في أشجار قرب منطقة إقامة خاصة بقادة في الحرس الثوري والجيش في طهران، في حلقة جديدة من مسلسل الحوادث الغامضة والحرائق المتتالية التي طالت منشآت ومواقع كبرى خلال الأسابيع الماضية في إيران".

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.