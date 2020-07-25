مروحية خفر السواحل الأمريكي تنقذ صيادا من سفينة غارقة.. فيديو

جاء طاقم مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي لإنقاذ الصياد الذي غرقت سفينته في خليج المكسيك على بعد حوالي ستة وعشرين كيلومترًا قبالة ساحل فلوريدا في منطقة سينت بيترسبيرغ.

يوم الخميس الماضي، 23 يوليو/ تموز، تلقت خدمة الإنقاذ رسالة مفادها أن سفينة صيد خاصة تعرضت للغرق.

قام الطيارون، مسترشدين بمنارة راديو الطوارئ، بتحديد موقع الحادث. في الوقت الذي ظهروا فيه، لم يكن مرئيًا فوق الماء سوى مقدمة السفينة التي يبلغ طولها عشرة أمتار، والتي كان الرجل عليها.

تم رفع الرجل بأمان على متن المروحية، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى في تامبا.