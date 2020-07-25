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    Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

    تعليق حسابات مؤيدين للرئيس البرازيلي على فيسبوك وتويتر

    © REUTERS / Adriano Machado
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    علق موقعا التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك حسابات 16 من مؤيدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وحلفائه.

    وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هذا القرار جاء بحكم من قاضي المحكمة العليا في البلاد وقد صدر في إطار تحقيق حول ما يشتبه بأنه حملة تضليل.

    أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
    © AFP 2020 / Sergio Lima
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    وبرّر القاضي ألكسندر دي مورايس قراره الذي أكد حكماً صدر في مايو / أيار، بقوله إنه ينبغي إغلاق حسابات هؤلاء المستخدمين لوضع حد "لنشر الأخبار الكاذبة والاتهامات التشهيرية والتهديدات والجرائم" ضد المحكمة.

    ومن بين تلك الحسابات التي تم تعليقها، حساب النائب المحافظ روبرتو جيفرسون وقطب الأعمال لوسيانو هانغ والناشطة اليمينية المتطرفة ساره وينتر. ولن ينطبق هذا الحظر إلا على مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون الوصول إليها من البرازيل.

    في سياق آخر، كان بولسونارو قد عين القس الإنجيلي ميلتون ريبييرو وزيرا للتربية والتعليم، وهو الرابع في هذا المنصب منذ بدء ولايته.

    وسيحل ريبييرو البالغ 62 عاما محل كارلوس ألبرتو ديكوتيللي الذي استقال في الأول من يوليو/تموز بعد الاعتراف بأنه كذب في سيرته الذاتية.

    وأعلن بولسونارو عن التعيين الجديد على حسابه في فيسبوك معددا إنجازات ريبييرو التي تتضمن حيازته ماجستير في الحقوق وعضويته في اللجنة الرئاسية للمبادئ الأخلاقية.

    وكان بولسونارو عيّن ريبييرو في هذا المنصب الأخير ليكون مسؤولا عن التحقيق مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين. بحسب موقع قناة "فرانس24".

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