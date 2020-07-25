إيران: ركاب طائرة ماهان يمكنهم مقاضاة أمريكا

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، أنه يمكن لركاب الطائرة التي اعترضتها مقاتلات أمريكية، الخميس الماضي، يمكنهم مقاضاة الجيش الأمريكي أمام المحاكم الإيرانية نظير الأضرار التي لحقت بهم.

ونقلت وكالة أنباء العمال شبه الرسمية عن علي باقري كني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، قوله "يمكن لجميع ركاب طائرة الرحلة رقم 1152 التابعة لماهان إير، الإيرانيين منهم وغير الإيرانيين، مقاضاة الجيش الأمريكي الإرهابي، القادة والجناة والمشرفين والمساعدين، في المحاكم الإيرانية نظير الأضرار المعنوية والجسدية".

وأضاف أنه يمكن لمقدمي الشكاوى أيضا اتباع الطرق القانونية الدولية عبر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وهي وكالة الأمم المتحدة التي تشرف على اتفاقيات الطيران المدني الدولية.

وتابع "المحاكم الإيرانية تطبق القوانين التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان و"تصرفات الولايات المتحدة الطائشة والإرهابية في المنطقة".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أول من أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.