أردوغان يتحدث عن دفاع تركي في البر والبحر والجو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده "دافعت عن حقوق ومصالح أمتها وأصدقائها في كل مكان بالبر والبحر والجو"، مؤكدا أنه "ليس لديها أية أطماع في أراضي وثروات أحد".

وأضاف أردوغان، أنه "بدأت رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح: "ليس لدينا أية أطماع في أراضي وثروات أحد، كما أننا لا نسمح لأي كان بالمساس بمصالحنا"، لافتا إلى أن من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا لا يستطيعون مقارعتها على الأرض لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد.

وقال الرئيس التركي إن بلاده خيبت آمال كل من ينتظرون تعثر تركيا مرة أخرى.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 25, 2020

وكان أردوغان، أكد يوم الخميس الماضي، أن "النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب، أظهرت قوتها ومهارات جيشها".

وقال، في رسالة دونها بدفتر الزائرين، خلال زيارته لضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط العاصمة أنقرة: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا".