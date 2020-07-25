إيران تعلن أول إجراء لها ضد أمريكا بعد واقعة تهديد طائرة الركاب

توعدت طهران، اليوم السبت، بمقاضاة واشنطن في المحافل الدولية بعد اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفر زادة قوله :"بعد التهديد العسكري لطائرة شركة ماهان من طراز ايرباص من قبل مقاتلتين أمريكيتين، ستتابع منظمة الطيران المدني الإيراني هذه القضية في المنظمات الدولية".

وأشار جعفر زادة إلى أن منظمة الطيران المدني ستصدر بيانا بشأن تهديد رحلة طهران – بيروت لشركة ماهان.

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أول من أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.