إيران: العسكريون الأمريكيون عليهم انتظار تداعيات سلوكهم الاستفزازي

قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإسلامي، حسين أمير عبد اللهيان، إن تعرض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية في الأجواء السورية "أثبت مجددا أن وجود المحتلين في المنطقة يشكل تهديدا للأمن والسلام فيها".

وذكر عبد اللهيان، في منشور له على "إنستغرام"، أن "في الوقت الذي مازال الانتقام العسير لعملية الاغتيال الأمريكية للبطل الدولي لمكافحة الإرهاب (القائد الشهيد سليماني العزيز) مازال في الطريق، فلينتظر العسكريون الأمريكيون بتعرضهم الأخير للطائرة المدنية الإيرانية التداعيات الجسيمة لسلوكهم الاستفزازي هذا".

وتابع "الصهاينة لا يمكنهم أيضا أن يجلسوا في الظل ويستفزوا ومن ثم يقولون على الفور أننا لم نتدخل".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أول من أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.