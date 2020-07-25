إيران: العسكريون الأمريكيون عليهم انتظار تداعيات سلوكهم الاستفزازي

وذكر عبد اللهيان، في منشور له على "إنستغرام"، أن "في الوقت الذي مازال الانتقام العسير لعملية الاغتيال الأمريكية للبطل الدولي لمكافحة الإرهاب (القائد الشهيد سليماني العزيز) مازال في الطريق، فلينتظر العسكريون الأمريكيون بتعرضهم الأخير للطائرة المدنية الإيرانية التداعيات الجسيمة لسلوكهم الاستفزازي هذا".
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تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی (شماره ۱۱۵۲ #ماهان_ایر) در آسمان سوریه، بار دیگر اثبات کرد که حضور بیگانگان اشغالگر در منطقه ، تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رود. بی تردید در حالی که هنوز #انتقام_سخت ترور آمریکایی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم (سردار شهید سلیمانی عزیز ) در راه است، نظامیان #آمریکا با تعرض اخیر به هواپیمای مسافربری ایرانی در انتظار تبعات سنگین رفتار تحریک آمیز خود باشند. صهیونیست ها هم نمی توانند در سایه بنشینند، تحریک کنند و بلافاصله بگویند ما دخالتی نداشتیم!
وتابع "الصهاينة لا يمكنهم أيضا أن يجلسوا في الظل ويستفزوا ومن ثم يقولون على الفور أننا لم نتدخل".
وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أول من أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.
كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".
وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.
وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.
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