إيران: العسكريون الأمريكيون عليهم انتظار تداعيات سلوكهم الاستفزازي

View this post on Instagram

تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی (شماره ۱۱۵۲ #ماهان_ایر) در آسمان سوریه، بار دیگر اثبات کرد که حضور بیگانگان اشغالگر در منطقه ، تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رود. بی تردید در حالی که هنوز #انتقام_سخت ترور آمریکایی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم (سردار شهید سلیمانی عزیز ) در راه است، نظامیان #آمریکا با تعرض اخیر به هواپیمای مسافربری ایرانی در انتظار تبعات سنگین رفتار تحریک آمیز خود باشند. صهیونیست ها هم نمی توانند در سایه بنشینند، تحریک کنند و بلافاصله بگویند ما دخالتی نداشتیم!