المدعي العام الإيراني يطالب بتحريك شكوى ضد أمريكا

طالب المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، اليوم السبت، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية قضائيا بعدما تعرضت مقاتلتان أمريكيتان لطائرة ركاب إيرانية كانت في طريقها من طهران إلى بيروت يوم الخميس الماضي.

طهران- سبوتنيك وفي رسالة من المدعي العام إلى وزير الخارجية، نقلتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، طلب منتظري بدء "الملاحقة القضائية بعد التعرض الأمريكي لطائرة الركاب الإيرانية".

وأضافت الوكالة على لسان منتظري "نرجو إعطاء الأمر لتقديم شكوى قضائية دولية واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية حتى يتسنى للركاب الحصول على تعويضات مادية ومعنوية، وكذلك الأضرار الأخرى التي لحقت بطائرة شركة ماهان، ومن أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أول من أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.