اليونان تلزم القادمين من دولتين بتقديم ما يثبت خلوهم من كورونا

قالت هيئة الحماية المدنية في اليونان، اليوم السبت، إن الزوار القادمين للبلاد جوا من بلغاريا ورومانيا سيكونون ملزمين بتقديم نتيجة فحص تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد ليتمكنوا من الدخول.

والإجراء، الذي سيسري اعتبارا من 28 يوليو/ تموز وحتى الرابع من أغسطس/ آب، لن ينطبق على اليونانيين القادمين من الدولتين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الهيئة إنه سيتعين على القادمين من بلغاريا ورومانيا تقديم نتيجة فحص سلبية على أن يكون قد أجري قبل 72 ساعة من الوصول بحد أقصى.

وقال وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، لمحطة سكاي التلفزيونية اليوم السبت، إن بلاده لا تشهد موجة ثانية من الإصابات إلا أنها يجب أن تبقى حذرة.

وتمكنت اليونان من احتواء تفشي كورونا وسجلت حتى الآن 4135 إصابة مؤكدة وفقا لأحدث بيانات إضافة لوفاة 201 بالمرض بعد أن فرضت البلاد إجراءات العزل العام في مرحلة مبكرة.