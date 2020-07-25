سلطات شيكاغو الأمريكية تزيل تمثالين لكريستوفر كولومبوس

أزالت السلطات بمدينة شيكاغو الأمريكية، أمس الجمعة، تمثالين لكريستوفر كولومبوس على خلفية احتجاجات ضد العنصرية بالمدينة.

ووفقا لصحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية، استخدمت الفرق العاملة رافعة كبيرة لرفع أحد التمثالين من قاعدته في حديقة "غرانت بارك" وبعد ساعات قليلة، أزيل تمثال ثانٍ لكولومبوس من حديقة "أريغو بارك".

وبحسب الصحيفة، أصدر مكتب العمدة بعد إزالة التمثالين، بيانا أوضح فيه إن هذه الخطوة موقتة وجاءت بناءاً على توجيهات العمدة الديمقراطي لوري لايتفوت، في ضوء المظاهرات التي لم تعد آمنة للمتظاهرين والشرطة على حد سواء.

وكتب لايتفوت في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" :"إن التمثالين أزيلا حتى إشعار آخر، وأن الإزالة جاءت رداً على المظاهرات ومحاولات إزالة التمثال من قبل المتظاهرين أنفسهم في سلوك خطر جداً".

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 24, 2020

وبحسب وكالة "رويترز"، يعترض النشطاء من الأمريكيين الأصليين منذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس، قائلين إن حملاته في الأميركيتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرّض لها أسلافهم.