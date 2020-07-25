الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي السراج بمدينة إسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائر السراج، في إسطنبول، بحسب الرئاسة التركية.