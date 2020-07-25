"أندرويد" تتبع استخدام التطبيقات المنافسة

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا انفورميشن" الأخباري يمنح برنامج داخلي في "غوغل" يعرف باسم أندرويد "لوك بوكس"، موظفي الشركة إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية تفاعل مستخدمي أندرويد مع التطبيقات والخدمات الشائعة غير التابعة لغوغل.

وبحسب التقرير، يعمل البرنامج عبر خدمات "غوغل" المحمولة "GMS"، وبالتالي يمكن للموظفين الاطلاع على البيانات الحساسة حول التطبيقات الأخرى، التي من ضمنها عدد مرات فتحها ومدة استخدامها.

وتدعي المصادر أن هذه المعلومات قد تم استخدامها لمواكبة المنافسين لخدمة البريد "جي ميل" من غوغل أو لمراقبة استخدام "فيسبوك" و"إنستغرام".