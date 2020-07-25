نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع تويتر، اليوم السبت، تغريدة تتضمن تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أكد فيها أن حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة.

وقال بومبيو: "حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة، فهي الأساس الذي بُنيت عليه الولايات المتحدة. إنها حقوق محورية لهويتنا، ولما يهمنا كأميركيين".

RT @StateDept: وزير الخارجية، مايكل بومبيو: حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة ضرورية، فهي الأساس الذي بُنيت عليه الولايات المتحدة. إنها حقوق محورية لهويتنا، ولما يهمنا كأميركيين. pic.twitter.com/zGFAtp7MV8 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 25, 2020

​وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد هاجم، يوم أمس الجمعة، ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الصين "اشترته"، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".

وجاءت تصريحات بومبيو عن المدير العامة للمنظمة، خلال اجتماع سري، مع مشرعين بريطانيين في لندن، يوم الثلاثاء، بحسب ما أكده النائب عن حزب العمل كريس برايانت للشبكة الأمريكية.