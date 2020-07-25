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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    "يوم تاريخي"... عمران خان يهنئ أردوغان بإعادة فتح آيا صوفيا للصلاة

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
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    هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة فتح آيا صوفيا للصلاة، واصفا هذا اليوم بـ "التاريخي".

    وقال خان في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت متأخر يوم الجمعة، "أهنأ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاما في مسجد آيا صوفيا".

    وأقيمت أمس أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد، اسطنبول 24 يوليو 2020
    © AP Photo /
    أردوغان يتلو القرآن قبل صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا"... فيديو وصور

    وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

    يذكر أن الإمبراطور البيزنطي جوستنيان قد سيد الكنيسة الضخمة عام 537. وفي عام 1453 سيطر السلطان العثماني محمد الثاني على إسطنبول، وجرى تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لأداء صلاة الجمعة.

    وبعد قرون من استخدام الكنيسة كمسجد جرى تحويلها إلى متحف عام 1934، ضمن الخطوات التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك لتحويل تركيا إلى دولة علمانية.

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    أردوغان يتلو القرآن قبل صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا"... فيديو وصور
    الكلمات الدلالية:
    كاتدرائية آيا صوفيا, عمران خان, أردوغان, باكستان, تركيا
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