وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل... فيديو وصور

نظمت رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا بمشاركة أبناء الجالية السورية والعربية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة ضد سوريا وشعبها ومنها "قانون قيصر".

ونشرت وكالة "سانا" السورية للأنباء صور ومقطع فيديو يظهر كيف رفع المشاركون بالوقفة العلمين السوري والروسي ورددوا الهتافات المنددة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضد سوريا، مؤكدين أن "هذه الإجراءات الأحادية الجانب تصيب بشكل مباشر معيشة السوريين وتؤثر في حياتهم اليومية مطالبين برفعها فوراً".

وقال رئيس رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا واللوكسبمورغ انطوان قسيس في تصريحات لـ"سانا" أن "المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أبناء الجالية السورية وبعض الأصدقاء العرب والأجانب جاءت للتعبير عن رفض العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يسمى "قانون قيصر".

وأضاف تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطن السوري وتشكل جريمة بحق الإنسانية والشعوب وهي شكل من أشكال قانون شريعة الغاب لذلك لابد من رفع هذه العقوبات بأشكالها المختلفة.