السلطات الإسرائيلية تستخدم سيارات الإطفاء لتفريق المحتجين عند مقر إقامة نتنياهو.. فيديو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

ونشرت صحيفة "independent" البريطانية، مقطع فيديو لسيارات الإطفاء وهي ترش المتظاهرين بالماء، بغية تفريقهم معلقة: "تظاهرات خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي اتسمت بالعنف واستخدمت فيها الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه واعتقلت عدداً من المتظاهرين".

تظاهرات خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي اتسمت بالعنف واستخدمت فيها الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه واعتقلت عدداً من المتظاهرين#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) July 25, 2020

​وشارك المئات وربما الآلاف في مظاهرات، خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية، فضلا عن احتجاجات مناهضة للفساد.

واقترح البعض من بينهم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مبادرة لتشكيل حكومة طوارئ قومية تستثني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها على الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتضع جانبا المواضيع الشخصية والسياسية مثل الضم.