البحث عن النفط... سفينة أبحاث تركية بصفات نادرة تستكشف شرق المتوسط... صور

بدأت سفينة أبحاث تركية تحمل اسم "أوروتش رئيس"، اليوم السبت، بمهمة جديدة شرق المتوسط بهدف القيام بأبحاث "سيزمي" وأنشطة البحث عن النفط والغاز.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تعتبر السفينة التركية واحدة من أصل 5 أو 6 سفن متواجدة في العالم تحمل ميزات وتجهيزات خاصة بالأبحاث العلمية.

وتتمتع السفينة بميزات بحثية عالية حيث تستطع تنفيذ جميع الأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية، والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، بالإضافة إلى أبحاث الجرف القاري، وغيرها من الأبحاث التي تستهدف باطن الأرض.

وجهزت السفينة بأدوات تمكنها من إجراء الأبحاث الجيوفيزيائية كأبحاث المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد (يتراوح عمقها من 8 ألاف متر إلى 15 ألف متر)، بالإضافة إلى أبحاث الجاذبية والمغناطيسية.

وتنفذ السفينة البحثية أنشطة متنوعة مثل البحث عن الغاز والنفط والمعادن الموجودة في أسفل اليابسة تحت البحار، بالإضافة إلى الأبحاث الزلزالية والتسونامي والأنابيب والمنصات والكابلات البحرية وغيرها.

"#أوروتش_رئيس".. سفينة أبحاث تركية بمهام جديدة في المتوسط

- سفينة "أوروتش رئيس" انطلقت أخيرا لممارسة مهامها العلمية وسط اعتراض #اليونان

- واحدة من بين 5 أو 6 سفن أبحاث متعددة الأغراض في العالم

- يبلغ عدد طاقم سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" 55 فرداhttps://t.co/3jXktOLTtb pic.twitter.com/dotFiBNhbR — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 25, 2020

وبحسب الوكالة، بدأت السفينة أنشطتها منذ عام 2017، وصمم حوالي 90% منها محليا، ونفذت عدة مهمات بحثية سابقة.

وزودت السفينة بطاقم مؤلف من 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين، بالإضافة إلى مركبة غاطسة محلية الصنع وأنظمة رسم خرائط قاع البحر، بالإضافة إلى مختبرات متعددة وتستطيع سحب عينات من قاع البحر.