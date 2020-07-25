الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرسم الخرائط بدقة عالية... فيديو

أطلقت الصين إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا لرسم الخرائط بدقة عالية اليوم السبت، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وأوضح المركز المذكور أن القمر الصناعي "تسييوان III" رقم 03 أطلق على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 بي في الساعة 11:13 صباحا بتوقيت بكين. وتعد هذه هي الرحلة الـ341 لسلسلة صواريخ لونغ مارش، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية.

​وكان على متن الصاروخ أيضا قمران صناعيان يستخدمان لرصد المادة المظلمة وتجميع البيانات التجارية، حيث قامت بتطويرهما شركة شانغهاي أيه.إس.إي.إس المحدودة لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

ودخلت الأقمار الصناعية الثلاثة إلى مداراتها المحددة سلفا، وفق ما ذكرت مصادر في مركز تاييوان.

ويتوقع أن ينضم القمر الصناعي "تسييوان III" رقم 03 الذي تم تطويره من قبل أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء، إلى سلفه "تسييوان III" رقم 02 لتشكيل شبكة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وبيانات متعددة الأطياف.

كما سيوفر القمر الصناعي بيانات بشأن استكشاف الموارد الأرضية في البلاد، والوقاية من الكوارث الطبيعية، والتنمية الزراعية، وإدارة موارد المياه، والمسح البيئي إضافة إلى التخطيط الحضري.