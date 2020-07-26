البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

اعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاحد تسجيل 51147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1211 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية،مقابل 55891 إصابة و 1156 وفاة باليوم السابق.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و 394513 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 86449.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من مليون و 600 الف شخصاً من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.