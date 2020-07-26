بريطانيا ستعزز قدرتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء

أعلنت ​بريطانيا، اليوم الأحد، أنها ستعزز قدراتها على مواجهة تهديدات ​روسيا​ و​الصين​ في مجال ​الفضاء​ في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية و​الأمن​ية والدفاعية.

وجاء هذا الإعلان على لسان​ وزير الدفاع البريطاني،​ بن والاس، خلال مقالة كتبها في صحيفة "صنداي تليغراف" قال فيها إن "الصين تشكل تهديدا لبلاده، لافتا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء".

وأشار والاس في مقالته إلى قلق لندن الجديد بشأن التجربة الروسية بشأن القمر الصناعي الجديد.

وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة إثر قرار لندن فرض ​عقوبات​ جديدة على ​موسكو​ بتهمة السعي للتدخل في ​الانتخابات​ التي جرت العام الماضي ومحاولة التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التقرير الذي أصدرته بريطانيا حول "التدخل الروسي المزعوم" يؤكد تماما التوقعات السلبية.