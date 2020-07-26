الإعصار "هانا" يصل جنوب تكساس... فيديو

وصل أول إعصار أطلسي "هانا" في الموسم الجاري إلى ساحل جنوب ولاية تكساس، ترافقه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تحولت العاصفة المدارية "هانا"، التي اشتدت أمس السبت إلى إعصار من الفئة الأولى.

NEW: Hurricane Hanna EYE WALL intercept in Port Mansfield TX with minor structural damage in town. Waiting for the calm of the eye with BIRDS flying within! Tracking barometric pressure drop on @RadarOmega_WX sensor #HurricaneHanna pic.twitter.com/nQIPc4oZ0W — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020

وتابع مركز الأعاصير، بلغت سرعة الرياح الشديدة المرافقة للإعصار، الذي وصل جزيرة بادر الحاجزة، 150 كم في الساعة.

Hurricane Hanna strengthened, with sustained winds of 90 mph, as it made landfall in Texas.



The Category 1 hurricane was moving west at about 8 mph when it made landfall at San Padre Island around 5 p.m. local time. https://t.co/V0612ljiR3 pic.twitter.com/hEx2PMbgqj — ABC News (@ABC) July 26, 2020

كما ضربت رياح الإعصار ساحل تكساس قرب منطقة كوربس كريستي مساء. ومن المتوقع أن تجتاح الأمواج العاتية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ 482 كيلومترا تقريبا من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب، بحسب ما نقلته "وكالة رويترز".

Padre Island, Texas a few minutes ago as Hurricane Hanna approaches. #txwx #HurricaneHanna pic.twitter.com/Ks7aA2aAJI — Brian Emfinger (@brianemfinger) July 25, 2020

وأشار المركز إلى إن الإعصار سيضعف مع تحركه في اليابسة داخل تكساس وعبر شمال شرق المكسيك.

وكانت السلطات قد حثت سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة "هانا".