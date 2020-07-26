صحيفة: الشرطة الفرنسية تحقق مع لاجئ حول حريق كاتدرائية نانت

نقلت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن المدعين الفرنسيين يحققون رسميا مع لاجئ رواندي، صباح اليوم الأحد، بعد اعترافه بإضرام النار في كاتدرائية مدينة نانت التي تعود للقرن الخامس عشر.

واستجوب ممثلو الادعاء اللاجئ البالغ من العمر 39 عاما، الذي عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس، مرة أخرى أمس السبت ثم وضعوه قيد الاحتجاز.

وقال ممثل الادعاء بيير سين، إن المشتبه به اعترف بمسؤوليته عن الحريق الذي اندلع في ثلاثة أماكن بالمبنى يوم 18 يوليو/تموز، بعد نفيه ذلك في البداية.

ولم تكشف السلطات عن اسم المشتبه به. وقال محاميه، الذي ذكرت الصحيفة أن اسمه كوينتن شابير، إن موكله نادم بشدة على أفعاله.

وأضاف شابير "كان موكلي متعاونا"، بحسب ما نقلته "رويترز".

First Notre Dame. Now #Nantes cathedral. France’s Christian heritage spontaneously combusts. pic.twitter.com/utOwmrX3LD — David Vance (@DVATW) July 18, 2020

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.