صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عن مسبب الحريق في كاتدرائية نانت التاريخية

كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، تفاصيل عن الشخص الذي قام عمدا بإشعال الحريق في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس مدينة نانت الفرنسية.

وذكرت صحيفة "أويست" الفرنسية أن متطوعا ​إفريقيا​ من دولة ​رواندا​ اعترف بقيامه عمدا بإشعال الحريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية.

واعترف هذا المتطوع بذنبه وبارتكابه جريمة الحرق المتعمد وقال إنه "أشعل النار في الكاتدرائية في ثلاثة أماكن: تحت الأرغن الكبير، وتحت الأرغن الصغير، وبالقرب من لوحة التحكم الكهربائية"، لكنه لم يصرح بالدافع الذي جعله يرتكب هذه الجريمة.

وتم اعتقال هذا الشاب المتطوع الذي يبلغ من العمر 39 عاما، والذي كان مكلفا بإغلاق الأبواب في الكاتدرائية يوم الحريق، لكن ​القضاء​ أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة محددة له.

ويواجه مرتكب جريمة الحرق العمد عقوبة ​السجن​ لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو.

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.