بريطانيا تعتزم مكافحة البدانة بهذه الخطة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، غدا الاثنين، الإعلان عن استراتيجية الحكومة لمكافحة السمنة.

وأفادت تقارير إعلامية أن الخطة مدتها 12 أسبوعا لإنقاص الوزن، وتشمل توصية العيادات الطبية للأشخاص بركوب الدراجات.

ويأتي ذلك بعد أن حذر بحث أعده خبراء الصحة في بريطانية من أن البدانة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، والوفاة حال الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب صحيفة "الغارديان".

ويعاني ما يقرب من ثلثي البالغين في المملكة المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وعلق حزب العمال المعارض على خطة الحكومة، التي لم يتضح بعد مقدار ما سيخصص لها من أموال، بالقول إن اتخاذ "إجراءات جذرية" لمكافحة السمنة أمر طال انتظاره.

وأقر رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، بأن وزنه كان أحد العوامل التي تسببت في زيادة معاناته حينما أصيب بمرض كوفيد-19.

وتقدر الحكومة الكُلفة التي تتكبدها هيئة الخدمة الصحية الوطنية جراء السمنة بأكثر من 6 مليارات جنيه استرليني كل عام.

وتقول الحكومة إن حملة "صحة أفضل" لمكافحة البدانة تستهدف مساعدة نحو 35 مليون شخص لخسارة الوزن واعتماد نظام حياة صحي.