إيران تعلن عن "خطوة مهمة" في حق قاسم سليماني

قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الإيراني، أمير موسوي، إن إنتاج فيلم عن قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، يقدم أنموذجا منقطع النظير عن المقاومة.

ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الأحد، عن موسوي، أن مبادرة إيران في إقامة المهرجان الدولي الـ16 لأفلام المقاومة، خطوة فريدة تمكنت عبر الفن وصناعة الأفلام من إيجاد ارتباط جميل بين المقاومة والرأي العام وبالطبع الفنانين، ومؤشر على ريادة إيران في مجال المقاومة.

وأوضح موسوي أن المهرجان الدولي لأفلام المقاومة يمكنه تسجيل مقاومة المنطقة في إيران ولبنان وسوريا ، وخاصة فلسطين في التاريخ، عبر أعمال مسرحية وسينمائية، إذ شهدت فلسطين مختلف أشكال المقاومة والنضال.

وأكد موسوي أن سليماني شخصية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن إنتاج فيلم حول شخصيته خطوة مهمة لأنه بالإمكان عبر الأفلام السينمائية إلقاء الضوء على مختلف زوايا هذه الشخصية المناضلة البارزة في العالم الإسلامي.

واستطرد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الإيراني، أن تواضع سليماني في التعامل مع رفاق السلاح أدى إلى أن يحظى بشعبية منقطعة النظير بين المجاهدين في جبهة المقاومة، وهذه الحالة يدركها فقط الأفراد الذين كانوا بجانبه في جبهة المقاومة، ما يعد نموذجا طيبا للمقاومة.