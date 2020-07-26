أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا تلغي جميع الرحلات إلى إسبانيا

قالت توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، اليوم الأحد إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس/ آب، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

قالت الشركة في بيان "توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس/ آب 2020". وفقا لـ"رويترز".

وأضاف البيان "ندرك كم يتطلع عملاؤنا لعطلاتهم في الخارج وسيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة. وبالتالي فكل من يودون السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري) سيتمكنون من ذلك كما هو مخطط له اعتبارا من الاثنين 27 يوليو/ تموز".

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن بريطانيا تصرفت بسرعة لفرض الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا، بعد أن سجلت بيانات يوم الجمعة قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

يشار إلى أن إسبانيا أعلنت، أمس السبت، أنها بلد آمن بها إصابات فيروس كورونا محلية ومعزولة على خلفية فرض بريطانيا حجر صحي على القادمين من بريطانيا.