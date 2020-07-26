الملكة إليزابيث ترصد "ملاحظة دقيقة" في لوحتها الجديدة بالخارجية البريطانية

رصدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ملاحظة دقيقة بشأن اللوحة الجديدة التي رسمت لها، ووضعت في وزارة الخارجية البريطانية.

ولاحظت الملكة إليزابيث (94 عاما) أن فنجان الشاي المرسوم في اللوحة يفتقر إلى عنصر رئيسي، وهو الشاي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقالت رسامة اللوحة، ميريام إسكوفيت، إنها ردت على ملاحظة الملكة بأنها أدرجت شارة وزارة الخارجية البريطانية على الفنجان عوضا عن الشاي.

وأشارت إسكوفيت إلى أن الملكة إليزابيث كانت تتفاعل مع اللوحة بشكل إيجابي للغاية، وكانت مبتسمة، وتسأل كم من الوقت استغرق لرسمها.

Queen Elizabeth II has joined in the virtual unveiling of a new portrait commissioned by Britain’s Foreign Office to honor her services to diplomacy https://t.co/FcWqIWqGfJ pic.twitter.com/XYvk1ZA2rE — KATV News (@KATVNews) July 26, 2020

وتظهر الصورة الملكة ترتدي ثوبا أزرق تحت الركبة ولآليء وحذاء أسود بكعب منخفض وتجلس على مقعد مغطى بورق الذهب في غرفة مفروشة بشكل مزخرف مع فنجان من الشاي ومزهرية من الورد البنفسجي على طاولة بجوارها.

وشكرت الملكة إليزابيث موظفي وزارة الخارجية البريطانية على جهودهم لإعادة المواطنين البريطانيين الذين كانوا يواجهون صعوبات في العودة للوطن بسبب قيود كورونا واستمعت أيضا للجهود الدولية للتوصل للقاح.