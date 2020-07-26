أمريكا تحذر من "جماعات متمردة" تدعمها إيران في الخليج وإسرائيل

قال الموفد الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، اليوم الأحد، إن "سلطات طهران تمثل خطرا ليس على دول المنطقة فحسب، بل على شعبها أيضا".

وأضاف هوك، بعد أن أجرى محادثات في تونس ضمن جولة ستشمل دولا خليجية وأوروبية، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "سيتم تقديم مشروع إلى مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما ويسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات".

وأكد أن "طهران تدعم الإرهابيين والمتمردين في اليمن والخليج ولبنان وإسرائيل"، محذرا من أن "عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيدا من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مشيرا إلى أنها ستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن "تمديد حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر". وأضاف: "لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات".

فيما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، فذلك سيكون إشارة علنية على سقوط الاتفاق النووي المعقود معها.

وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة تلفزيونية، قال خلالها: "في الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بوضع شروط مسبقة لتمديد حظر الأسلحة على إيران. فإذا نجحت واشنطن سيكون من الممكن الحديث عن سقوط الاتفاق النووي".