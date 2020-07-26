روحاني: الحكومة بمعاونة الشعب نجحت في مواجهة الحصار

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن القطاع الحكومي ينبغي أن يكون في المقدمة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تقوية سوق البورصة وشفافية العرض والطلب من أجل إيصال أسعار السلع المنتجة في البلاد إلى مستوى معقول.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن "الرئيس روحاني تطرق إلى الحرب الاقتصادية التي يشنها الأعداء على البلاد ".

وتابع "خطط الأعداء هي أن يؤدي الحظر والضغوط إلى حرمان المواطن الإيراني من تأمين السلع الضرورية، لكن الحكومة اليوم وبعد مرور عامين على الحظر المشدد والضغوط القصوى استطاعت وبمعونة الشعب والناشطين الاقتصاديين أن تنجح ليس فقط في تأمين السلع الضرورية بل في تأمين المواد الأولوية اللازمة لمصانع البلاد".

وأعرب الرئيس روحاني عن تقديره للناشطين الاقتصاديين لما أبدوه من تنسيق مع سياسات وبرامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والسيطرة على الأسعار، معتبرا أن الظروف الاقتصادية الخاصة التي تعيشها البلاد لا يمكن مقارنتها مع أي وقت مضى.

ودعا رئيس الجمهورية الأجهزة الحكومية والشركات المنتجة إلى وضع آلية لتحديد الأسعار ومواجهة مشكلة الغلاء.