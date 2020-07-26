الكشف عن الدولة العربية التي انطلقت منها المقاتلات الأمريكية وعلاقتها بمقتل سليماني

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، الدولة العربية التي انطلقت منها المقاتلات الحربية الأمريكية التي اعترضت طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية.

وقالت قناة "العالم" الإيرانية، إنها "حصلت على معلومات خاصة تفيد بأن المقاتلات الحربية الأمريكية التي اعترضت طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية انطلقت من قاعدة الأزرق في الأردن".

وأضافت القناة الإيرانية، أن هذه المعلومات ذكرت أن "الطائرات التي اغتالت الفريق قاسم سليماني ورفاقه على طريق مطار بغداد انطلقت من القاعدة نفسها".

وكان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "السلطات الإيرانية كشفت عن أكثر من 90٪ من تفاصيل هذا الحادث، بما في ذلك القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات الأمريكية".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قالت إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".