هوك: عدم حظر الأسلحة على إيران سيقوض بشدة السلم والأمن في الشرق الأوسط

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، إن الصراعات في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن هوك أكد في مؤتمر صحفي خلال اجتماعه مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالدوحة اليوم الأحد، : "لا أحد يعتقد أنه ينبغي لإيران امتلاك القدرة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية.. السماح بانقضاء حظر الأسلحة على إيران، سيقوض بشدة السلم والأمن في الشرق الأوسط‎".

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، في وقت سابق أن "سلطات طهران تمثل خطرا ليس على دول المنطقة فحسب، بل على شعبها أيضا".

وأضاف هوك، بعد أن أجرى محادثات في تونس ضمن جولة ستشمل دولا خليجية وأوروبية، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "سيتم تقديم مشروع إلى مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما ويسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات".

وأكد أن "طهران تدعم الإرهابيين والمتمردين في اليمن والخليج ولبنان وإسرائيل"، محذرا من أن "عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيدا من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مشيرا إلى أنها ستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة.