عراقجي: إيران تواصل برنامجها النووي وفق القواعد المتفق عليها مع الوكالة الطاقة الذرية

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقاجي إن بلاده تواصل برنامجها النووي السلمي وفق القواعد والأنظمة المتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن طهران مستعدة للعودة إلى جميع الالتزامات في الاتفاق النووي، حينما يتم تأمين المصالح الإيرانية من ذلك الاتفاق.

طهران- سبوتنيك. ونقل موقع الحكومة الإيرانية تصريحات عراقجي، اليوم الأحد، والتي أكد فيها مواصلة بلاده برنامجها النووي السلمي "وفق القواعد والأنظمة الموضوعة والمتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع "نحن مستعدون للعودة إلى جميع التزاماتنا في الاتفاق النووي عندما يتم تأمين منافعنا ومصالحنا من الاتفاق، كما تم الاتفاق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وذلك يوم الخميس.

وقال الكرملين، في بيان إنه تم التطرق إلى الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وشدد الجانبان على ضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي منتصف الشهر الجاري، بحث بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني الجوانب المختلفة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد روحاني التزام بلاده بالخطة.

وكشف بيان للكرملين تأكيد روحاني التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، واستعدادها للتعاون المتكافئ مع جميع المشاركين فيها، وفي إطار الوكالة الدولية الطاقة الذرية.

ووقعت إيران مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينته يفي أكتوبر/تشرين الأول موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 ، عن رغبتها بتمديد الحظر.